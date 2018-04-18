Премьер Армении пообещал никогда не ограничивать права и свободы граждан

ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Премьер Армении Серж Саргсян, комментируя проходящие в стране митинги против его избрания на пост, заявил, что никогда не пойдет на ограничение прав и свобод граждан.
Права и свободы людей — первостепенны… Речь идет о форме проведения (митингов. — Прим. ред.), а не ограничении прав. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдем на ограничение свобод… Если приоритетные права будут реализованы в рамках логики, то это никак не может препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся несоразмерными, приводят к пробкам в Ереване, то как вы думаете, могут влиять положительно?" — заявил Саргсян в интервью армянской телекомпании "Шант".
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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