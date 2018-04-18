СК не получил от Британии ответа на запрос о допросе Юлии Скрипаль

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следственный комитет (СК) РФ после звонка Юлии Скрипаль в Россию направил Британии запрос с просьбой разрешить российским следователям допросить ее, ответа нет.
"После звонка Юлии Скрипаль СК России направил дополнительный запрос Великобритании с просьбой разрешить российским следователям допросить ее, ответ до сих пор не получен", — говорится в фильме на официальном канале СК в YouTube.
При этом, отмечается в фильме, вызывает массу вопрос тот факт, что после отравления якобы сильнейшим веществом Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в разговоре с сестрой она сообщила, что у неё и у отца все в порядке.
СК отмечает так же, что Великобритании в свою очередь пока не ответила ни на один запрос СК России по этому делу.