Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ГААГА, 18 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Великобритании, он считает, что если с Россией откажутся сотрудничать, это будет еще одним тому подтверждением.

"Пока же у нас есть все основания полагать, что мы имеем дело с грубой провокацией против РФ со стороны спецслужб Великобритании. И если британская сторона будет и далее отказываться сотрудничать с нами, то это лишь подтвердит нашу уверенность, что именно так и обстоят дела", — сообщил Шульгин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.