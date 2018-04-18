Британия пообещала ответить на вопросы России по "делу Скрипаля"

ООН, 18 апр — РИА Новости. Великобритания даст ответ на вопросы РФ по "делу Скрипалей" в течение 10 дней с момента их получения — до 23 апреля, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Тринадцатого апреля РФ передала Великобритании список вопросов в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химоружия. Мы ответим как можно скорее, точно в рамках 10-дневного срока, который предписан Конвенцией", — сказала Пирс в СБ ООН.

"Россия заявила, что запрос был срочный, и потребовала ответа не позднее 17 апреля, но мы не ответили, потому что у нас есть десять дней", — добавила Пирс.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.