Контактная группа вновь заявила о приверженности перемирию в Донбассе

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины завершился в среду в Минске — в белорусской столице заседали участники контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.
Объявленное перемирие нарушется
Как заявил по итогам переговоров журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, ситуация в зоне конфликта в последнее время была далека от стабильной, несмотря на объявленное с 30 марта "пасхальное" перемирие.
Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер была более категорична в оценках. По ее словам, "пасхальное" перемирие не соблюдалось ни одного дня. По информации официального Киева, с 30 марта по 16 апреля "количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни дня тишины, среди украинских военных есть погибшие и раненые".
По информации пресс-секретаря полпреда ДНР Виктории Талакиной, "накануне заседания полномочным представителем ДНР Денисом Пушилиным был направлен ряд нот в адрес СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ по каждому случаю нарушения режима прекращения огня с требованием проведения тщательного расследования".
По ее словам, в частности, в ходе сегодняшней встречи был предложен ряд методов, которые могут способствовать обеспечению безопасности сотрудников Донецкой фильтровальной станции (ДФС). "К сожалению, не все меры получили одобрение сторон, в частности, речь идет об украинской стороне, представители которой в принципе не видят своей вины в данном инциденте", — добавила Талакина. Она также сообщила, что "переговорщики продолжат в рабочем порядке настаивать на внедрении дополнительных мер по поддержанию режима прекращения огня, выявлению и наказанию виновных в нарушениях".
Люди ждут решения проблем
Официальный Киев с середины лета 2014 года прекратил выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы жителям Донбасса. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
В свою очередь Талакина отметила, что предложение о привлечении международных организаций, в том числе Международного Красного Креста (МККК), к выплате пенсий жителям неподконтрольного Киеву Донбасса представители Украины считают невозможным. Она пояснила, что МККК предложил взять за основу выплаты пенсий маломобильным пенсионерам. В то же время ДНР настаивает на восстановлении пенсионных выплат всем жителям Донбасса. Талакина сообщила, что предыдущие предложения по восстановлению социальных выплат — запуск мобильных банков у линии соприкосновения, открытие отделений в пунктах пропуска — положительных сдвигов не принесли.
Подготовка к обмену застопорилась
В среду контактная группа продолжила обсуждение вопроса обмена пленными между конфликтующими сторонами, а также подняла тему условий их содержания.
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными по результатам встречи в Минске. По ее словам, стороны намерены продолжить работу по поиску компромисса в вопросе обмена пленными.
Талакина же считает, что Киев саботирует выполнение принципа "всех на всех" в вопросе обмена пленными. "Переговорщики Донецкой и Луганской народных республик продолжают настаивать на единственно возможной формуле обмена пленными — всех на всех без деления на категории. Этот принцип прописан в Комплексе мер, поддержан сторонами контактной группы и резолюцией Совета безопасности ООН, а значит именно этот принцип и должен быть реализован на практике. Пока, к сожалению, украинская сторона всячески саботирует реализацию данного пункта Комплекса мер", — подчеркнула она.
Надежда на стабильное водоснабжение
Работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как отмечали в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции предварительно остановлена на пять дней. Руководство и сотрудники объекта выразили надежду, что этого срока хватит для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности работ на объекте.
ДФС находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
Пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что воду в подконтрольную Киеву Авдеевку в Донбассе после остановки ДФС с четверга будут подавать из резервуаров по графику. Кроме того, население было оповещено о необходимости сделать запасы воды.
Восстановление сотовой связи
Сайдик также затронул тему восстановления работы сотового оператора "Vodafone-Украина" в Донбассе. Этот вопрос в очередной раз обсуждала экономическая подгруппа контактной группы. В частности, речь шла о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в этом направлении, констатировал дипломат.
В январе в ДНР сообщили, что работа сотового оператора на территории республики была нарушена из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки.
Талакина в среду сообщила, что восстановление связи "Vodafone-Украина" зависит от Киева, самопровозглашенная ДНР предоставила гарантии для проведения работ, "выполнив тем самым свою часть достигнутых договоренностей".
До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone-Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.