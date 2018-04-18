Хейли рассказала о своих отношениях с Трампом

Постпред США при ООН Никки Хейли и президент США Дональд Трамп в штаб-квартире ООН. 18 сентября 2017

Постпред США при ООН Никки Хейли и президент США Дональд Трамп в штаб-квартире ООН. 18 сентября 2017

ООН, 18 апр — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у нее прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом после несвоевременного "объявления" о введении санкций против РФ.

"Они прекрасные", — сказала Хейли журналистам в ООН в среду.

В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия.

До настоящего времени санкций не последовало, и ряд СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп дезавуировал высказывания Хейли, дав понять своим сотрудникам, что в ближайшее время санкций не ожидается.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.