Шульгин заявил, что Британия вместо ответов дает "отписки" по делу Скрипаля

Представители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия

Представители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия

ГААГА, 18 апр – РИА Новости. Великобритания не сотрудничает с российской стороной по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и не дает ответов на вопросы, только "отписки", заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин.

"Мы неоднократно предлагали, просили, даже требовали от британской стороны сотрудничать в деле расследования. Наше посольство в Лондоне направило бесчисленное количество нот в Форин-офис. Мы просили англичан просто соблюдать Конвенцию, консульскую конвенцию, обеспечить доступ к нашим гражданам. Нам в этот фактически отказано ", — сказал Шульгин на пресс-конференции.

"На большинство нот не отвечают. В час по чайной ложке какие-то дают ответы, но это не ответы, а сугубо отписки", — добавил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.