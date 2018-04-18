СБУ проверяет информацию издания "Новое время" на наличие гостайны

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины проверяет статью, опубликованную в журнале "Новое время" о злоупотреблениях при закупке военной техники у польской компании, на предмет публикации сведений, составляющих государственную тайну, заявил в среду первый зампредседателя ведомства Виталий Маликов.

Ранее украинское издание "Новое время" написало, что "Укроборонпром" якобы закупил по завышенным ценам списанные боевые машины пехоты (БМП-1) у польской компании "Wtorplast". Украинский госконцерн "Укроборонпром" опроверг обвинения в закупке устаревшей военной техники и намерен судится с изданием.

"Преждевременно предоставлять еще квалификацию. Сейчас Служба безопасности Украины в пределах определенных законодательством полномочий проверяет информацию о наличии в публикации сведений, составляющих государственную тайну, так как здесь вопросов очень много", — приводит слова Маликова агентство "Укринформ".