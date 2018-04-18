У пассажиров рейса, на котором летела Юлия Скрипаль, интоксикации нет

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ни у одного из пассажиров рейса, на котором Юлия Скрипаль прилетела в Лондон, признаков интоксикации от химических веществ не зафиксировано, сообщает Следственный комитет РФ.

"Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами". — говорится в сообщении ведомства на Youtube-канале

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.