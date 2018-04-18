Лидер протестов в Армении ведет сторонников к офису премьера

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна, ведет своих сторонников с площади Республики на проспект Баграмяна, где расположены резиденция главы кабмина и здание парламента.

"Я предлагаю, чтобы мы снова пошли на проспект Баграмяна. Мы посмотрим, что происходит на Баграмяна, 26 (резиденция премьера — ред.). Мы не скажем сейчас, вернемся ли сюда, останемся ли там или проведем сидячую забастовку", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

Он также заявил, что необходимо избегать провокаций. Пашинян добавил, что участники акции встретятся в четверг в 07.00 мск на площади Республики и там же подведут итоги в 18.00 мск.

Ранее в среду утром демонстранты организовали шествие к резиденции премьер-министра, а затем по улицам Еревана.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.