В ОБСЕ призвали подгруппу по Донбассу работать с "нормандским форматом"

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что политической подгруппе контактной группы по Донбассу для успешной работы важно взаимодействовать с "нормандским форматом".
"Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера. При этом координатор группы посол Морель (Пьер Морель – ред.) подчеркнул, что для успешной работы группы очень важно взаимодействие с "нормандским форматом", — заявил Сайдик на брифинге в среду по итогам переговоров контактной группы по Донбассу.
Рабочая группа по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске продолжила обсуждение темы обмена пленными и условиями их содержания, сообщил спецпредставитель ОБСЕ. Экономическая подгруппа говорила о дальнейших шагах, необходимых для восстановления и обеспечения мобильной связи "Vodafone-Украина" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о выплате пенсий и водоснабжении в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".