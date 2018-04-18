В ОБСЕ призвали подгруппу по Донбассу работать с "нормандским форматом"

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что политической подгруппе контактной группы по Донбассу для успешной работы важно взаимодействовать с "нормандским форматом".

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина. Ранее в среду пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время наблюдается приостановка работы "нормандской четверки", однако президент России Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии — Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

"Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера. При этом координатор группы посол Морель (Пьер Морель – ред.) подчеркнул, что для успешной работы группы очень важно взаимодействие с "нормандским форматом", — заявил Сайдик на брифинге в среду по итогам переговоров контактной группы по Донбассу.

Подгруппа по безопасности, по словам дипломата, обсуждала вопросы, связанные с общей ситуацией в зоне конфликта и соблюдением режима прекращения огня. "Рабочая группа… подчеркнула необходимость гарантий безопасности объектов гражданской инфраструктуры. Группа также обсудила вопросы отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, в частности, в Станице Луганской, и возможности открытия новых пунктов пропуска", — сообщил Сайдик.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске продолжила обсуждение темы обмена пленными и условиями их содержания, сообщил спецпредставитель ОБСЕ. Экономическая подгруппа говорила о дальнейших шагах, необходимых для восстановления и обеспечения мобильной связи "Vodafone-Украина" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о выплате пенсий и водоснабжении в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".