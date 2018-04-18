Гражданин Сирии попал под санкции США за отправку в страну нелегалов

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США в среду ввели санкции против гражданина Сирии Насифа Бараката по обвинению в том, что он возглавляет крупную преступную сеть по отправке в США нелегальных иммигрантов, сообщило американское министерство финансов.
По заявлению министерства, Баракат ввозит нелегалов через сухопутную границу США с Мексикой и снабжает их поддельными паспортами стран ЕС и других государств.
Санкции означают, что активы Бараката на территории США будут заблокированы, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено иметь с ним дело.