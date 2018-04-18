Премьер Турции заявил о готовности к отставке в связи с досрочными выборами

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о готовности покинуть свой пост в связи с объявленными президентом страны Тайипом Эрдоганом досрочными президентскими и парламентскими выборами.

В среду Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления, согласно которой главой исполнительной власти станет президент, а должность премьер-министра будет упразднена.

"Меня спрашивают, как я отношусь к тому, что моей должности не будет в новом правительстве. Отвечу, что будущее моей страны для меня намного важнее, чем мое личное будущее. До сегодняшнего дня всегда, когда речь идет о благе страны, я откладываю в сторону свои личные интересы и амбиции", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года. Ранее представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно.