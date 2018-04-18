Шесть полицейских и 10 гражданских погибли в столкновениях в Мексике

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два столкновения с силовиками произошли в Мексике во вторник, погибли шесть полицейских и десять предполагаемых преступников, сообщает издание Universal со ссылкой на представителя службы безопасности штата Герреро Роберто Альвареса Эредиа.

Как пишет издание, шесть полицейских погибли при атаке на полицейский конвой в населенном пункте Вальеситос де Сарагоса в штате Герреро.

Второй инцидент произошел в общине Ла-Кебрадора в городе Коакоюл, где группа вооруженных гражданских лиц столкнулась с представителями военных и силовых ведомств. В результате столкновений погибли десять предполагаемых преступников.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.