Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" переноса посольства США в Иерусалим

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" намеченного на май переноса американского посольства в Иерусалим.

"Наилучшие пожелания премьер-министру Биньямину Нетаньяху и всем жителям Израиля в 70-ю годовщину Дня независимости. У нас нигде нет друзей лучше", — написал Трамп в Twitter.

"С нетерпением жду переноса нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце", — отметил глава Белого дома.

Президент Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.