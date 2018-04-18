Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" переноса посольства США в Иерусалим

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" намеченного на май переноса американского посольства в Иерусалим.
"Наилучшие пожелания премьер-министру Биньямину Нетаньяху и всем жителям Израиля в 70-ю годовщину Дня независимости. У нас нигде нет друзей лучше", — написал Трамп в Twitter.
"С нетерпением жду переноса нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце", — отметил глава Белого дома.
Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.