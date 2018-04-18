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Ядовитое вещество из "дела Скрипаля" патентовали в США

19:5618.04.2018
(обновлено: 20:28 18.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ГААГА, 18 апр – РИА Новости. Отравляющее вещество, которое якобы использовали при покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производили в США, там оно запатентовано в качестве химоружия, заявил представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AP Photo / Frank Augstein
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Выступая на заседании исполнительного совета организации, постпред продемонстрировал документ ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), датированный 1 декабря 2015 года.

Он указал на то, что ведомство ранее обращалось к российской стороне с просьбой проверить "патентоспособность изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т.Рубином".

В документе говорилось о разработке специальной пули с емкостью для отравляющих веществ. Постпред пояснил, что боеприпас предполагалось снаряжать бинарными компонентами, которые начинают взаимодействовать друг с другом при ударе.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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"По крайней мере одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и, внимание, агенты, относящиеся к типу "Новичок", — процитировал свидетельство Шульгин.

Постпред подчеркнул, что подобная формулировка говорит о том, что в США разрабатывали и патентовали агенты типа "Новичок". "И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад — патент датирован 1 декабря 2015 года", — сказал дипломат.

Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Он отметил, что поиск в электронном ресурсе google.patents.com по ключевому слову "Novichok" выдает более 140 различных патентов, связанных с "использованием и защитой от воздействия боевого отравляющего вещества" этого типа.

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва.

Юлия Скрипаль. Архив
© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
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Россия это категорически отрицает и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в нем ОЗХО привела состав химического вещества, конкретного наименования отравляющего агента там нет.

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