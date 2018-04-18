Киев против привлечения МККК к соцвыплатам в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Предложение о привлечении международных организаций, в том числе Международного Красного Креста (МККК), к выплате пенсий жителям неподконтрольного Киеву Донбасса представители Украины считают невозможным, заявила пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Виктория Талакина.

Официальный Киев с середины лета 2014 года прекратил выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы жителям Донбасса. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

"Последней инициативой переговорщиков ЛНР и ДНР стало предложение привлечь к выплатам пенсий международные организации. Откликнувшийся Международный Комитет Красного Креста предложил взять за основу выплаты пенсий маломобильным пенсионерам… Что касается реакции украинской стороны, она оказалась совершенно предсказуемой — Украина считает невозможным делегирование полномочий по выплате пенсий какой-либо другой стороне", — написала Талакина в Facebook.

Она отметила, что ДНР настаивает на восстановлении пенсионных выплат всем жителям Донбасса. Толкалина сообщила, что предыдущие предложения по восстановлению социальных выплат — запуск мобильных банков у линии соприкосновения, открытие отделений в пунктах пропуска — положительных сдвигов не принесли.