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Протесты в Армении расползаются по стране, но жертв пока удается избежать

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Главное за 18 апреля 2018 года (10)
19:4218.04.2018
(обновлено: 19:49 18.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников оппозиции на улице Амирян в Ереване. 17 апреля 2018Участники акции протеста сторонников оппозиции на улице Амирян в Ереване. 17 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Акции против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна распространяются за пределы Еревана, известно о пострадавших и десятках задержанных – в среду протестующие попытались перекрыть улицы города Гюмри, где находится российская военная база; Москва и Вашингтон осторожно заявили, что "наблюдают" за событиями, тогда как некоторые уже увидели в происходящем "заморские ушки".

Участники акции протеста сторонников оппозиции возле здания Ереванского государственного университета. 18 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Противники премьера Армении хотят в среду вечером провести митинг в Ереване

Протесты начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. В этот же день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении, а президент РФ Владимир Путин поздравил Саргсяна со вступлением в должность. Как считает российский лидер, назначение на этот пост подтверждает высокий политический авторитет Саргсяна, а также широкую поддержку его курса реформ, направленного на эффективное решение социально-экономических задач Армении.

Путин выразил уверенность, что работа Саргсяна во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между двумя странами, "продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Участники акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Протестующие собрались у администрации Еревана и требуют мэра выйти к ним

Протесты распространяются

Один из лидеров протестного движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян во вторник вечером заявил о создании комитета "бархатной революции" и пообещал, что "ревкомы будут созданы во всех регионах для блокады госведомств, и очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов".

Он заявил, что в среду планируется блокировать государственные здания в областях страны, а на улицах Еревана его сторонники намерены установить пропускные пункты для представителей властей.

В среду в Гюмри, где располагается российская военная база, протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Как сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, ситуация в Гюмри находится под контролем.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полиция проводит задержания протестующих в центре Еревана

Акции также прошли у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу и после небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.

Между тем, минобразования и науки Армении распространило заявление, в котором призвало организаторов протестов не привлекать к акции подростков. Власти попросили родителей обеспечить безопасность подростков и "учитывать присущую им эмоциональность".

Задержанные и пострадавшие

В среду полиция стянула дополнительные силы на площадь Франции в центр Еревана (где несколько дней располагался палаточный лагерь оппозиции), чтобы не допустить блокирования улиц митингующими против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Площадь примыкает к проспекту маршала Баграмяна, где расположены здания парламента и администрации премьер-министра.

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян в Ереване, где проходит акция протеста сторонников оппозиции. 17 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Армянская оппозиция объявила о создании комитета "бархатной революции"

Несмотря на активные действия армянской полиции вечером во вторник "на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Туманяна" группа людей снесла стенды, дорожные знаки, светофоры, забрасывала камнями и металлическими предметами полицейские машины. Как сообщил Следственный комитет Армении, было возбуждено уголовное дело по статье "массовые беспорядки", максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Всего по данным полиции в среду в отделения доставили 84 участника протестных акций. Позднее 30 из них были освобождены, против них составили протоколы об административных нарушениях. Дела по 54 гражданам были переданы в органы предварительного следствия в связи с подозрениями на совершения преступлений.

В больницах Еревана продолжают оставаться пятеро пострадавших в ходе стычек с полицией, сообщили в среду в Минздраве республики. Ранее в ведомстве отмечали, что всего в медучреждения Еревана обратились 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян во время акция протеста в Ереване. 18 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Госдуме отреагировали на протестные акции в Армении

МИД России предупредил российских туристов. В ведомстве рекомендовали россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване из-за продолжающихся протестов.

Взгляд из Москвы и Вашингтона

В Москве и США сдержанно отреагировали на беспорядки в Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за тем, что происходит в Армении, и надеются, что все пройдет в рамках законности.

В госдепе США сочли протесты реализацией права на свободное волеизъявление.

"Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проходят многолюдные демонстрации. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, реализуя свое право на свободное волеизъявление и проведения собраний. Мы внимательно следим за демонстрациями протеста в центре Еревана и других городах Армении", — говорится в заявлении, распространенном американском посольстве в Ереване.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле следят за ситуацией в Армении

В госдепе заявили, что вдохновлены ответственным поведением большей части демонстрантов и полиции. В то же время США призвали все стороны "проявлять сдержанность и воздерживаться от нагнетания напряженности или насильственных действий".

Заморские ушки

В российском парламенте заподозрили американский след в происходящем в Армении. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, заметил, что протестные акции в Армении очень похожи на сценарии "рукодельных революций", в них наблюдаются "заморские ушки".

Он отметил, что все происходящее в республике – это дело армянского общества. "Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти", — добавил он.

По словам Климова, Серж Саргсян оказался под прицелом оппонентов, потому "что он, в отличие от Виктора Януковича, усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС".

Участники акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В протестных акциях в Армении видны "заморские ушки", заявил сенатор

Противники Саргсяна видят в нем те приоритеты, которые не отвечают их интересам и, в частности, нежелание сближаться с НАТО, полагает сенатор.

По мнению парламентария, "те заморские ребята, которым не нравится политика Армении, заинтересованы в росте неразберихи в республике, в смене власти". "Они сделают все возможное, чтобы оседлать эту протестную волну и попытаться выхватить Армению из числа тех государств, которые думают о своих национальных интересах, а не интересах Запада", — заключил он.

Его коллега в нижней палате парламента, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал протесты в Армении неприкрытой попыткой сорвать легитимный процесс назначения нового правительства.

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер Армении призвал вернуть лидера протестов "с улицы в парламент"

По его словам, Пашинян пытается добиться своих целей незаконно — путем государственного переворота. Затулин также отметил, что Пашинян и его сторонники по итогам выборов прошлого года обладают небольшим количеством мандатов в Национальном собрании Армении, и связал их "революционное нетерпение" с отсутствием шансов получить большее число мест в парламенте.

Гораздо оптимистичнее высказался заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. По его мнению, протесты в Армении прекратятся в течение нескольких недель.

"Причина этих акций понятна. Они (протестующие – ред.) анонсировали эти акции достаточно давно, их не устраивает прошедшая государственная реформа. И то, что какие-то акции протеста будут — это все знали и готовились. Другое дело, что никто не знал, кто к ним присоединится", — сообщил Караваев РИА Новости.

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лидер протеста в Армении пригрозил "парализовать системы госуправления"

По мнению политолога, вопрос стоит в том, сколько людей в Армении готово присоединиться к протестующим.

"Момент, когда эта протестная масса становится кому-то интересна из тех влиятельных сил, кто хотел бы дестабилизировать обстановку в Армении, момент перехода просто уличного противостояния к более серьезному блокированию органов исполнительной власти, спрогнозировать, наверное никто не может", — полагает он.

"На сегодняшний день, кажется, что это рассосется в течение нескольких недель. Могут быть разные факторы. Если им удастся простоять до потепления, то к ним могут еще присоединиться какие-то силы, но это чисто субъективные сопутствующие моменты. В целом я пока не вижу каких-то влиятельных сил, которые могли бы стать реальными выгодоприобретателями от этой дестабилизации", — заключил Караваев. —0-

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