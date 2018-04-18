В Польше избили белорусов за разговоры на русском языке

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В польском городе Голдап избили семерых белорусов за то, что те разговаривали между собой на русском языке. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на польские СМИ.
Полицейским удалось быстро задержать злоумышленников, и те сразу признали свою вину. Они рассказали, что потерпевшие им не понравились, так как разговаривали на русском языке.
Прокуратура города Сувалки предъявила злоумышленникам обвинение, им грозит до семи с половиной лет тюрьмы каждому за применение насилия в отношении иностранцев на почве национализма. Пока нападавшие находятся на свободе, но под полицейским надзором. Им запрещено приближаться к местам проживания белорусов.
По информации СМИ, в Голдапе живут и работают порядка 200 уроженцев Белоруссии.
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