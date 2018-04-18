В Польше избили белорусов за разговоры на русском языке

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В польском городе Голдап избили семерых белорусов за то, что те разговаривали между собой на русском языке. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на польские СМИ.

Инцидент произошел в начале апреля — местные жители напали на белорусов, которые работали в Голдапе. Их били кулаками, одного ударили по голове бутылкой и распылили слезоточивый газ. По некоторой информации, нападавших было трое.

Полицейским удалось быстро задержать злоумышленников, и те сразу признали свою вину. Они рассказали, что потерпевшие им не понравились, так как разговаривали на русском языке.

Прокуратура города Сувалки предъявила злоумышленникам обвинение, им грозит до семи с половиной лет тюрьмы каждому за применение насилия в отношении иностранцев на почве национализма. Пока нападавшие находятся на свободе, но под полицейским надзором. Им запрещено приближаться к местам проживания белорусов.

По информации СМИ, в Голдапе живут и работают порядка 200 уроженцев Белоруссии.

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