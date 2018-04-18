Из-за ливней Латвия не успевает обустроить границу с Россией в срок

РИГА, 18 апр – РИА Новости. Прошлогоднее наводнение на востоке Латвии помешало обустройству границы с Россией. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис.
Кроме того, к 2020 году планируется привести в порядок границу с Белоруссией.
При этом на восточных рубежах Латвии по-прежнему не хватает более двухсот пограничников. Штат пограничной охраны планируется увеличить.
Ранее сообщалось, что на обустройство границы с Россией выделено более двадцати миллионов евро.
В прошлом году Россия и Латвия подписали итоговые документы по демаркации государственной границы. Ее обустройство необходимо для эффективной борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.
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