Из-за ливней Латвия не успевает обустроить границу с Россией в срок

РИГА, 18 апр – РИА Новости. Прошлогоднее наводнение на востоке Латвии помешало обустройству границы с Россией. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис.

По словам чиновника, в этом году обустроить границу не удастся. Возможно, получится в следующем.

Кроме того, к 2020 году планируется привести в порядок границу с Белоруссией.

При этом на восточных рубежах Латвии по-прежнему не хватает более двухсот пограничников. Штат пограничной охраны планируется увеличить.

Ранее сообщалось, что на обустройство границы с Россией выделено более двадцати миллионов евро.

В прошлом году Россия и Латвия подписали итоговые документы по демаркации государственной границы. Ее обустройство необходимо для эффективной борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

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