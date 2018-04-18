Англичане не хотят правды в деле об отравлении в Солсбери, заявил Шульгин

ГААГА, 18 апр – РИА Новости. Великобритания демонстрирует нежелание сотрудничать в расследовании ЧП в Солсбери, "англичане не хотят правды", заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин.

"Великобритания демонстрирует явное нежелание полноценно сотрудничать в расследовании всей этой мутной истории. Это убеждает нас в том, что англичане не хотят никакой правды. Им нельзя допустить, чтобы она выплыла наружу", — сказал Шульгин в среду, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.