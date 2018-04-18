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Российская LADA пользуется спросом у кубинцев

17:3418.04.2018
(обновлено: 17:54 18.04.2018)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновАвтомобили LADA на КубеАвтомобили LADA на Кубе
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов

ГАВАНА, 18 апр — РИА Новости, Олег Вязьмитинов. "Жигули"-классика и "Москвичи", когда-то ездившие по Гаване наравне с "американцами" 40-х и 50-х годов, сегодня на кубинских дорогах уступают места китайским машинам, но остаются любимыми для очень многих жителей карибской страны.

На советских автомобилях LADA в свое время ездили кубинские полицейские и таксисты, а также кубинцы, получившие карточки на их покупку за какие-либо особые заслуги. Чуть меньше были известны "Москвичи" (в кубинском варианте Moskovich), и гораздо реже встречались "Волги".

Сегодня полицейские патрули пересели на авто китайского производства. В автопрокате в основном тоже китайские машины. В такси классические модели "Жигулей" все еще остаются, но уже достаточно давно и весьма активно вытесняются теми же "китайцами".

Серьезной заявкой на возвращение на остров стала поставка в начале года крупной партии — более 300 штук — новых моделей российских LADA. Все машины отправились работать в кубинскую службу такси.

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновАвтомобиль LADA на Кубе
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Автомобиль LADA на Кубе

Новые Vesta и старые "Жигули"

Музыканты в уличном кафе Гаваны
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Новые LADA Vesta в основном можно увидеть на стоянках у отелей — самым платежеспособным клиентом в Гаване, как правило, все еще остается турист-иностранец. Таксисты охотно делятся впечатлениями о новых российских авто. В основном мнения положительные, хотя звучит и критика.

"Машины неплохие. Авто получилось с хорошим двигателем, комфортным. Правда, есть недостатки в подвеске", — рассказывает водитель одной из таких машин на парковке у пятизвездочного отеля Melia Cohiba. При этом, говорит таксист, "даже немецкие туристы" высоко оценили комфорт его авто.

В длинной очереди одинаковых желтых автомобилей-такси у отеля Nacional, самого известного на Кубе, среди китайских и европейских седанов также виднеются несколько LADA. Водители, узнав, что их собеседник из России, заметно оживляются.

Кубинцы и туристы на улице кубинского Тринидада
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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"Это уже совершенно новая машина — не та, что раньше. Ничего общего", — эмоционально делится один из водителей. На вопрос о том, как машина показала себя в эксплуатации, тоже жалуется на подвеску. Но тут же оговаривается: "Учитывая наши дороги, это вполне можно понять".

Выясняется, что у многих собственная машина — тоже LADA, правда, старше нынешних моделей на несколько десятилетий. Один из водителей показывает техпаспорт — его голубая LADA-2103 произведена в 1980 году, и, по его словам, все еще в идеальном состоянии. "Я недавно полностью поменял в ней пол", — с гордостью говорит он.

Его коллега показывает техпаспорт своей LADA. Его "шестерка" оказывается старше на год. "1979 года выпуска, и все детали оригинальные. Вот, показываю техпаспорт как рекламу — пусть пришлют запчасти", — шутит водитель.

Тридцати-, а то и сорокалетние "Лады" на Кубе, действительно, зачастую выглядят так, как будто только что сошли с конвейера, а иной раз и лучше. То, как "варят" и красят кузова старых советских машин механики в кубинских кустарных автомастерских, удивляет даже специалистов.

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновТаксист на Кубе
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Таксист на Кубе

Авто по цене квартиры

Заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время подписания программы сотрудничества в области обороны. 9 декабря 2016
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Как правило, к собственной машине кубинцы относятся, как к члену семьи. Если раньше машину на Кубе можно было купить по специальному разрешению за особые заслуги, то сейчас в автосалон идти бессмысленно — машин или нет в продаже или же цены на них астрономические.

На рынке — только подержанные модели, о продаже которых кубинцы узнают или от знакомых или через популярные сайты купли-продажи.

Предложения в разделе "Авто" на этих сайтах у не знакомого с реалиями острова человека могут вызвать легкую оторопь. "Жигули" с двигателем 1,6 литра, год выпуска не указан, в "идеальном" состоянии продаются за 28 тысяч долларов. Чуть дешевле, за 25 тысяч долларов можно купить LADA "седьмой" модели "с полностью новым салоном".

"Москвич 2140", также неизвестного возраста, выставлен за 20 тысяч. В качестве достоинства авто указано, что мотор — от "шестой" модели "Жигулей", а коробка передач — от "семерки". Есть "Москвич" и за 17 тысяч долларов, но у того покраска уже не идеальна.

Интересно, что по сопоставимым ценам продают — правда, уже неоднократно переделанные — американские машины, которые чаще всего используют как прогулочные авто для иностранных туристов.

Так, кабриолет Chevrolet 51 продается за 21 тысячу долларов, и, по заявлению хозяина, в настоящее время вовсю трудится, возя иностранцев по кубинской столице. Dodge Kingsway Custom Convertible, 1953 года выпуска — правда, только что из ремонта, но "готовый к работе" — продается за 23 тысячи.

При этом на пятилетние модели европейских производителей продавцы хотят десятки тысяч долларов, а цены на внедорожники сопоставимы с ценами на большие квартиры в самых дорогих районах столицы.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро. Архивное фото
© AP Photo / Charles Tasnadi
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Конечно, продавцы согласны на торг, и объявленная цена — не окончательная, но представление о порядке цифр дает. А в отсутствие рынка новых автомобилей единственным вариантом для потенциального покупателя остается "вторичка".

"LADA — лучший автомобиль для кубинца", — часто повторяют жители острова, действительно счастливые обладатели автомобилей советской сборки.

"Легкий в ремонте", "дешевые запчасти", "достаточно комфортен" — эти преимущества были и остаются решающими для большинства жителей острова, где средняя месячная зарплата на госпредприятиях все еще не превышает тридцати долларов.

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновАвтомобили LADA на Кубе
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Автомобили LADA на Кубе
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