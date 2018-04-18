Директор "Артека" пригласил детей глав стран мира побывать в лагере

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак приглашает детей лидеров мировых держав побывать в лагере по примеру детей президента Сирии Башара Асада.

"К нам приехали дети президента (Сирии – ред.). Они были вполне себе обыкновенными детьми в "Артеке". И это очень хороший пример для многих сильных мира сего, что не создавались специальные какие-то отношения, не применялись специальные меры", — сказал Каспржак РИА Новости.

Как отметил директор лагеря, его порадовало заявление Асада, что после поездки в "Артек" его дети лучше узнали Россию.

"Поэтому в современном международном контексте приезд детей лидеров стран в "Артек" может сослужить хорошую службу: может, дети объяснят родителям, что наша страна не так плоха", — уточнил Каспржак.

При этом он пояснил, что специальных приглашений рассылать не собирается. "Дети президентов точно такие же, как дети самых обыкновенных рабочих из этих стран, поэтому никаких специальных приглашений. Я могу дать общее приглашение всем детям мира, и в том числе им. Рекомендую обратить внимание на такую возможность и побывать в "Артеке", — сказал директор лагеря.

Также он сообщил, что на август в "Артеке" запланировано проведение международного проекта "Детская модель ООН". "Такой формат, как "Детская модель ООН", — один из способов нахождения согласия, чтобы завтра этим детям было комфортно жить в мире", — подчеркнул Каспржак.

Он добавил, что в прошлом году в "Артеке" побывали дети из 62 стран мира и в 2018 году ожидается не меньшее количество.

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