Директор "Артека" пригласил детей глав стран мира побывать в лагере

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак приглашает детей лидеров мировых держав побывать в лагере по примеру детей президента Сирии Башара Асада.
Как отметил директор лагеря, его порадовало заявление Асада, что после поездки в "Артек" его дети лучше узнали Россию.
"Поэтому в современном международном контексте приезд детей лидеров стран в "Артек" может сослужить хорошую службу: может, дети объяснят родителям, что наша страна не так плоха", — уточнил Каспржак.
Также он сообщил, что на август в "Артеке" запланировано проведение международного проекта "Детская модель ООН". "Такой формат, как "Детская модель ООН", — один из способов нахождения согласия, чтобы завтра этим детям было комфортно жить в мире", — подчеркнул Каспржак.
Он добавил, что в прошлом году в "Артеке" побывали дети из 62 стран мира и в 2018 году ожидается не меньшее количество.
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