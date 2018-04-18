СМИ: в Зимбабве уволили несколько тысяч медсестер из-за забастовки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство Зимбабве уволило несколько тысяч медсестер, участвовавших в забастовке из-за низких зарплат, сообщает местная газета News Day со ссылкой на вице-президента страны Константино Чивенгу.

В понедельник медсестры государственных больниц Зимбабве устроили забастовку, требуя повысить зарплату за ночные смены с 0,76 цента в час до 70 долларов в час. Позже руководство больниц также присоединилось к забастовке. Пациентов некоторых учреждений пришлось выписать досрочно, так как из-за отсутствия медперсонала часть отделений были закрыты.

"Правительство приняло решение в интересах пациентов и спасения жизней незамедлительно уволить всех медсестер, участвовавших в забастовке. Кроме того, правительство теперь поручило совету службы здравоохранения страны незамедлительно привлечь (к работе), в случае необходимости, всех безработных, но обученных медсестер в стране", — заявил Чивенга.

По словам вице-президента, забастовка "политически мотивирована и, таким образом, выходит за рамки условий службы и благосостояния работников".

Чивенга также поблагодарил всех медицинских сотрудников, которые не присоединились к забастовке и вернулись на работу.