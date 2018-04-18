США пригрозили Турции санкциями в случае покупки С-400 у России

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Анкара после покупки у России ЗРК С-400 может подпасть под санкции в рамках CAATSA. Такое заявление сделал помощник госсекретаря Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Также сложившаяся ситуация может негативно повлиять на участие Турции в программе F-35 (истребители пятого поколения. — Прим. ред.), добавил политик.

CAATSA — принятый в августе закон США "О противодействии противникам Америки через санкции".