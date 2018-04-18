США пригрозили Турции санкциями в случае покупки С-400 у России

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Анкара после покупки у России ЗРК С-400 может подпасть под санкции в рамках CAATSA. Такое заявление сделал помощник госсекретаря Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.
CAATSA — принятый в августе закон США "О противодействии противникам Америки через санкции".
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.
Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.
Диалогом Москвы и Анкары по С-400 недовольны в Вашингтоне. Пентагон даже заявил, что готов предложить своему партнеру по НАТО альтернативные зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами Североатлантического альянса".