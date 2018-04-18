Работу фильтровальной станции остановят на пять дней, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция будет остановлена сроком на пять дней, руководство и сотрудники объекта выражают надежду, что данного срока хватит для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности работ на объекте, заявил в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала.

"На данный момент достигнута предварительная договоренность остановить работу станции на пять дней, переключив абонентов на резервное водоснабжение. Руководство и сотрудники станции выражают надежду, что пяти дней будет достаточно для стабилизации ситуации и принятия принципиального решения об обеспечении безопасности их работы", — сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.

В ведомстве добавили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выразила готовность возобновить усиленный мониторинг во время пересменки персонала Донецкой фильтровальной станции в 08.00 и 16.00 ежедневно на постоянной основе.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.