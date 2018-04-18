На Украине "декоммунизировали" День пограничника

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Правительство Украины решило перенести празднование Дня пограничника, сообщила пресс-служба правительства.

"Дата 28 мая является датой создания Пограничных войск КГБ СССР, что неприемлемо для Украины в современных условиях", — пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, наиболее патриотически удачной, по мнению коллегии государственной пограничной службы, является 30 апреля, так как в этот день около 100 лет назад украинские войска "вышли на границы Украины и установили на них государственные символы".

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".