Китай пожаловался на дефекты купленного у Украины авианосца

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. Об этом сообщает Asian Times.

За восемь лет в КНР произвели более 1200 технологических элементов в попытках улучшить приобретенный крейсер, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за "врожденных" дефектов, говорится в статье.

Один из летчиков-испытателей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на крейсер. По его словам, для приземления самолету необходимо сбросить вес — оружие и топливо. Издание также отмечает, что Liaoning значительно уступает американским авианосцам в скорости.

Первый китайский авианосец Liaoning построили на базе купленного у Украины в 1998 году советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году.

"Парк аттракционов"

Как заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев, в состав ВМС КНР может войти не полноценный авианосец, а "парк небезопасных аттракционов".

"Когда Китай покупал у Украины фактически превратившийся в металлолом корпус "Варяга", наши специалисты предупреждали, что "на халяву" получить боеспособный авианосец не удастся. Но Китай тогда декларировал, что на базе этого корпуса будет создан парк аттракционов", — отметил специалист.

В то же время он указал, что примеры успешной модернизации советских авианесущих крейсеров есть. Так, Индия с соблюдением всех правил военно-технического сотрудничества заказала в России перестройку для своего флота ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и получила полноценный авианосец "Викрамадитья".

Бракованные БТР

В мире не первый раз жалуются на качество приобретенной у Украины техники. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку.

Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56. Из них только 34 смогли сдвинуться с места. На десяти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. Проблемы с двигателем и шасси были зафиксированы и в других машинах.

Всего контракт между Украиной и Ираком предусматривал продажу 450 единиц военной техники. После обнаружения брака Багдад запретил Киеву выгружать неисправные БТР.

Неисправные МиГ-21

В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре неисправных самолета МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.

Согласно условиям контракта, украинская сторона должна была привести в пригодное для полетов состояние несколько истребителей хорватских ВВС. После "ремонта" четыре машины не смогли подняться в воздух, еще у нескольких самолетов обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.

Позднее Министерство обороны Хорватии заключило договор об обслуживании с холдингом "Вертолеты России" В Киеве это решение раскритиковали, заявив, что обладают "значительно большим опытом" в области восстановления техники.