Ненашев: Китай, купив авианосец у Украины, получил "парк аттракционов"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Покупая у Украины недостроенный тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Варяг", Китай намеревался сделать из него "парк аттракционов", теперь в боевой состав ВМС НОАК может войти не полноценный боевой корабль, а именно парк небезопасных аттракционов, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Как сообщает Asian Times , Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning (бывший ТАВКР "Варяг"), который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. По данным издания, китайская промышленность за восемь лет произвела более 1,2 тысячи технологических элементов в попытках улучшить приобретенный крейсер, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и "врожденных" дефектов.

Один из летчиков-испытателей рассказал изданию о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на авианосец. Для приземления самолету необходимо сбросить вес — боеприпасы и топливо. При этом взлет самолета происходит намного проще из-за урезанной взлетной палубы "Варяга". По информации издания, Liaoning значительно уступает американским авианосцам и требует замены.

"Создание авианосцев, тяжелых авианесущих крейсеров — это сложнейший, очень дорогостоящий процесс для всех стран, где строят такие корабли. Когда Китай покупал у Украины фактически превратившийся в металлолом корпус "Варяга", наши специалисты предупреждали, что "на халяву" получить боеспособный авианосец не удастся. Но Китай тогда декларировал, что на базе этого корпуса будет создан парк аттракционов. Теперь в боевой состав ВМС Народно-освободительной армии Китая может войти не полноценный боевой корабль, а именно парк небезопасных аттракционов", — сказал РИА Новости Ненашев.

Он привел в пример Индию, которая с соблюдением всех правил военно-технического сотрудничества заказала в России перестройку для своего флота ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и получила в его боевой состав полноценный авианосец "Викрамадитья" с палубными самолетами российского производства.

"Китай в течение последних 30 лет проходит сложный путь от, мягко говоря, копирования многих технологий, многих проектов к своим технологическим разработкам. И там понимают, что необходимо взаимодействие с Россией, в частности, в строительстве авианосцев для защиты своих национальных и международных интересов", — отметил председатель ДПФ.

По его мнению, в дальнейшем при создании авианосцев и других боевых кораблей Китай будет ориентироваться на российский опыт. "Создать собственные технологии, в том числе в кораблестроении, Китаю помогает и будет помогать не Америка, а именно Россия. И наше военно-техническое сотрудничество, думаю, получит дальнейшее взаимовыгодное развитие", — заключил Ненашев.

Первый китайский авианосец Liaoning сделали на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного в Николаеве советского ТАВКР "Варяг". Работы по его достройке начались на верфи в китайском Даляне в 2005 году.

Из семи советских тяжелых авианесущих крейсеров на сегодняшний день в строю остаются три. Глубоко модернизированный "Адмирал Горшков" продали Индии, где он служит под названием "Викрамадитья". "Варяг" фактически по цене металлолома приобрел Китай, где его переименовали в Liaoning. В ВМФ России остался авианосец "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".