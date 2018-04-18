Фанат напал на Лану Дель Рей во время концерта

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На американскую певицу Лану Дель Рей было совершено нападение, пишет Standardrepublic.
Поклонник набросился на артистку во время концерта в бельгийском Антверпене. Инцидент произошел в конце выступления, когда Лана Дель Рей покидала сцену. Мужчина перелез через заграждения и прыгнул на исполнительницу.
По словам некоторых поклонников артистки, нападавший не собирался причинить Лане Дель Рей какой-то вред, а просто хотел встретиться с ней.
Ранее полиция американского города Орландо задержала мужчину, который в течение долгого времени преследовал певицу и угрожал ее похитить. Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого рядом с концертным залом Amway Center, где должна была выступить Лана Дель Рей. У мужчины были обнаружены нож и билеты на шоу артистки.