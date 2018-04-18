Трамп заявил, что увольнение Коми не было связано со "вмешательством РФ"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил экс-директора ФБР Джеймса Коми не из-за расследования "вмешательства" РФ в американские выборы.

Коми, уволенный Трампом со скандалом в мае 2017 года, много раз отказывался в прошлом сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за "сговор с Россией" на выборах.

Экс-директор ФБР впоследствии в своей книге признал, что заверил Трампа в отсутствии расследования против него.

"Скользкий Джеймс Коми, худший директор ФБР в истории, не был уволен из-за фальшивого расследования по России где, кстати, никакого сговора не было ", — написал Трамп в Twitter.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".