Ситуация в Гюмри, где были стычки с митингующими, находится под контролем

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Ситуация в армянском Гюмри, где в среду произошли стычки между полицейскими и демонстрантами, находится под контролем, сообщил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

"Ситуация в Гюмри контролируется сотрудниками полиции", — сказал Ашотян.

По данным телеканала GALA TV, протестующие против назначена Сержа Саргсяна премьером Армении, попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Акции также прошли у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.