ОЗХО не обнаружила вещество BZ в пробах по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ не обнаружено, сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм.

"Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери", — сообщил он, выступая на заседании исполнительного совета организации в среду.

Выступая в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов — в них обнаружен химикат BZ.