Полиция доставила в отделения Еревана 84 демонстранта, 30 освобождены

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в среду в отделения 84 участника акций протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны, уточнил начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

Ранее полиция сообщила о 88 задержанных.

"На данный момент подвергнуты приводу 84 гражданина, в отношении 30 из низ были возбуждены административные производства, и они уже освобождены. Дела по 54 гражданам переданы в органы предварительного следствия в связи с подозрениями на совершения преступления", — сообщил РИА Новости Джаноян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.