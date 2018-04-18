Премьер Украины предложил отменить желтый сигнал светофора

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства поручил проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, сообщил в среду заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.Facebook.
По его словам, анализ последних резонансных ДТП показал, что они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. "Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", — добавил Лавренюк.
Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла во вторник. В результате ДТП, по данным полиции, девять человек погибли и 21 пострадал. По данным украинских СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля. Правительство Украины создало комиссию по расследованию ДТП.
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