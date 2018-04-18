В ДНР считают обстрел фильтровальной станции подготовкой ВСУ к наступлению

КИРОВСКОЕ 18, апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко связывает обстрел Донецкой фильтровальной станции (ДФС) с возможным наступлением украинских силовиков в Донбассе.

Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек.

"Вчера было несколько обстрелов, пострадавшие есть не только на ДФС… Обстрел сотрудников Донецкой фильтровальной станции — это первый признак того, что Украина готовится к наступательным действиям", — сказал Захарченко.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявляли, что опасаются провокаций украинских силовиков в связи со сменой Киевом формата военной операции в Донбассе, которая запланирована на 30 апреля.