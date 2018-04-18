Сын Че Гевары назвал Крым русским

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, заявил, что на Кубе Крым воспринимают как территорию России.

"У нас есть информация. Мы знаем, что Крым русский, что Крым – это Россия", — сказал Гевара журналистам, отвечая на вопрос, каким кубинцы воспринимают Крым: территорией России или спорной.

Гевара подчеркнул, что для Кубы Россия и Украина являются странами бывшего социалистического лагеря.

"Я не буду давать никакого своего личного частного мнения, потому что я считаю, что мы не имеем право комментировать внутренние дела вашей страны. Россия должна свои конфликты и проблемы улаживать сама. Мы не можем давать никаких советов, а можем только относиться с уважением. Мы уверены, что вы эти проблемы и конфликты решите так, как должно быть", — сказал Гевара.

Эрнесто Гевара открыл в Симферополе в среду выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".