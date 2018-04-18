Судан стремится к стратегическому партнёрству с Россией, заявил посол

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Судан стремится к развитию стратегического партнёрства с Россией, в данный момент отношения сторон находятся на лучшем уровне, заявил посол Судана в Москве Надир Бабикер.

"Мы убеждены, что политические двусторонние отношения находятся на лучшем уровне. У нас схожие взгляды на большую часть международных и региональных вопросов. Судан намерен выстраивать с Российской Федерацией отношения стратегического партнёрства. Мы считаем, что Россия настоящий и честный партнер", — заявил он на пресс-конференции в Институте Востоковедения РАН.

Он добавил, что множество российских компаний в данный момент инвестируют в Судан. Кроме того, Москва и Хартум подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции в Судане, а визит суданского президента Омара аль-Башира в ноябре 2017 года в Россию стал, по словам посла, важной вехой и шагом вперёд в отношениях двух стран.

Посол также отметил работу и координацию с российской стороной в борьбе с терроризмом и напомнил, что суданские военные приезжают в Россию для получения образования.

Президент Судана во время визита в Москву в ноябре прошлого года заявил, что обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Также суданский президент в интервью РИА Новости говорил о возможности приобретения истребителей Су-30 и Су-35, сообщив, что Хартум имеется интерес к зенитным ракетным комплексам С-300.