Число погибших в ДТП на юге Украины возросло до девяти

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Пострадавший в ДТП в украинском городе Кривой Рог умер в больнице, таким образом число жертв возросло до девяти человек, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Ранее украинские СМИ сообщили, что пострадавший скончался в Криворожской городской клинической больнице около 10.00 мск.

"Сегодня в больнице от полученных травм скончался мужчина 1970 года рождения. В общем, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть мужчин и три женщины. Все они были пассажирами маршрутного такси", — говорится в сообщении ведомства.

Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла во вторник. Сообщалось, что в результате ДТП восемь человек погибли и 21 пострадал. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев ранее поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения перевозчиками, в частности, после ДТП в Кривом Роге.