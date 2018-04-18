Политолог объяснил, почему Трамп отправил на встречу с Ким Чен Ыном Помпео

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном кандидата в госсекретари и экс-директора ЦРУ Майка Помпео, потому что доверяет ему, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в КНДР состоялась тайная встреча Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Как отмечает издание, эта поездка позволила провести первую "встречу на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года", то есть с момента переговоров госсекретаря Мадлен Олбрайт и северокорейского лидера Ким Чен Ира.

"Помпео — один из ближайших Трампу людей, человек, который входит в его ближний круг, президент ему доверяет. Поэтому поехал именно он. А раз такие переговоры не носили официального характера, тут нужны люди доверенные", — сказал Мосяков РИА Новости.

По его словам, для США переговоры с КНДР — вынужденный шаг.

"Северная Корея сначала вообще показала, что она не только способна себя защитить, но и в случае нападения на нее нанести очень серьезный ущерб для той стороны, которая собирается на нее нападать. Она это продемонстрировала в самый критический момент, когда американцы направили три авианосные группы, проверяя выдержку северокорейцев. Экзамен они этот выдержали. После этого на основе уже нового опыта они согласились на переговоры с Соединенными Штатами с далеко идущими целями", — отметил политолог.

Пхеньяну это выгодно, так как он надеется на экономический и, вероятно, даже политический "прорыв" в отношениях с Вашингтоном, полагает эксперт.