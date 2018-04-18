ГААГА, 18 апр — РИА Новости. Ни Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни британская военная лабораторией в Портон-Дауне не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери, заявил представитель Соединенного Королевства в ОЗХО Петер Уилсон. Текст его выступления в штаб-квартире организации в Гааге оказался в распоряжении РИА Новости.

В какой лаборатории изготовили вещество, также неизвестно.

При этом Уилсон отметил, что все пробы свидетельствуют об использовании боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Две уполномоченные ОЗХО лаборатории исследовали окружающую среду в Солсбери, другие две — биомедицинские пробы.

"Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей", — добавил представитель Великобритании.

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва.

При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Кроме того, в докладе ОЗХО, с которым ознакомилась Россия, название вещества не фигурирует, а лишь представлен химический состав яда.

В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на основании данных швейцарской лаборатории, Скрипалей отравили химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Это подтверждает клиническая картина выздоровления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Россия категорически отрицает причастность к покушению на Скрипалей и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.