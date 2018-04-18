В ДНР опасаются, что ВСУ могут захватить Донецкую фильтровальную станцию

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики планируют захватить территорию Донецкой фильтровальной станции и продвинуться вглубь "нейтральной зоны", заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня сообщил, что в связи с инцидентом в среду планируется остановить работу станции. Не исключено, что ее могут законсервировать.

"В настоящее время мы фиксируем подготовку очередной провокации со стороны украинских силовиков, целью которой является продвижение в "серой зоне", а также захват Донецкой фильтровальной станции", — сказал Басурин.

По его словам, после обстрела автобуса с сотрудниками станции она может быть законсервирована. В результате без воды полностью останется подконтрольная Киеву Авдеевка. При этом, добавил Басурин, силовики "попытаются выставить нашу республику агрессором, лишившим мирных жителей воды".

"Под прикрытием информационной шумихи и обвинений, боевики ВСУ начнут активные боевые действия для захвата наших позиций в районе ДФС, близлежащих населенных пунктов, в окрестностях Головки и Донецка", — отметил Басурин.

Он добавил, что цель захвата Донецкой фильтровальной станции — занятие позиций "с хорошо подготовленными бомбоубежищами, а также территорий, с которых можно безответно вести минометный и артиллерийский огнь по нашей республике".

"Безответно – потому, что ВС ДНР не откроют огонь по химически опасному объекту, авария на котором повлечет жертвы среди мирного населения", — сказал Басурин.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.