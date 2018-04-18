Иран представил новую систему ПВО "Камин-2"

Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018

Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Иран представил новую систему противоракетной обороны "Камин-2" в среду во время военного парада, приуроченного ко Дню Армии в стране, сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса "Мерсад".

В ходе мероприятия также были представлены последняя версия танка "Зульфикар", боевые машины, артиллерия и другие вооружения, говорится в сообщении.

В своем выступления на церемонии по случаю Дня Армии президент страны Хасан Роухани подчеркнул, что Иран не ищет конфликтов, однако "мир может соседствовать вместе с силой", отмечает агентство.