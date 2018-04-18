Проблемы Донбасса можно решить лишь путем Минских соглашений, заявил Песков

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Урегулирование проблем Донбасса возможно лишь путем выполнения минских договоренностей, но Киев их блокирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева. Накануне Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно.

"Вы знаете, что есть минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться про общему консенсусу только путем реализации минских договоренностей. Вы также знаете, что реализация минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной", — сказал Песков журналистам.