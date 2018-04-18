В Кремле прокомментировали "план Авакова" по возвращению Донбасса

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Упоминание Крыма в "плане Авакова" по возвращению Донбасса неуместно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами", —подчеркнул он.

Песков напомнил, что урегулировать проблемы Донбасса можно лишь путем выполнения минских договоренностей, однако Киев их " полностью торпедирует и блокирует".

"План Авакова"

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.

По мнению Авакова, Киеву необходимо возвращать Донбасс поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Он заявил, что "освобождение Донбасса" будет полицейской операцией с привлечением миротворцев. При этом Аваков подчеркнул, что силовики готовят план действий для любого сценария развития событий.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике план Авакова назвали "очередной методикой по "зачистке" региона".