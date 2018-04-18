Песков рассказал о паузе в работе "нормандской четверки" по Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Приостановка работы "нормандской четверки" по Украине наблюдается в настоящее время, однако президент РФ Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии — Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу Сурков — Волкер", — сказал Песков.

Он добавил, что, "вместе с тем, сейчас вы видите, что возобновляются контакты и активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор Путина с Меркель, поэтому контакты осуществляются".

"Но по каналам известных форматов ("нормандская четверка" — ред.), действительно, сейчас пока фиксируется пауза", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В среду в Минске приступили к работе тематические подгруппы по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил белорусский МИД.