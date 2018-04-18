В Кремле следят за ситуацией в Армении

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Кремле наблюдают за тем, что происходит в Армении, надеются, что все будет в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении и, собственно, главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за тем, что происходит в Ереване.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин накануне направил поздравительную телеграмму Сержу Саргсяну. "Вечером, достаточно поздно, он позвонил ему по телефону и поздравил его с избранием главой кабинета министров. Безусловно, состоялся обмен мнениями", — добавил Песков.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Ранее Саргсян призвал вернуть лидера протестных акций Никола Пашиняна "с улицы в парламент".