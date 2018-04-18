Большинство американцев выступают за ужесточение антироссийских санкций

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство американцев выступают за введение более жестких санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Washington Post совместно с ABC News.

Новые ограничительные меры поддерживают 74 процента опрошенных среди демократов и 68 процентов — среди республиканцев. Из числа противников Дональда Трампа за ужесточение санкций выступают 73 процента, а среди его сторонников — 66 процентов.

Кроме того, около половины всех респондентов уверены, что лидер страны сделал "слишком мало", чтобы наказать Россию за якобы имевшие место нарушения международного права.

Чуть более половины опрошенных — 52 процента — заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой. При этом 42 процента уверены, что этого делать не стоит.

В последний раз Вашингтон расширял список антироссийских санкций в начале апреля. Перечень пополнили несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В Госдуме уже анонсировали зеркальные меры в ответ на недружественные шаги Вашингтона. Соответствующий законопроект нижняя палата рассмотрит 3 мая.