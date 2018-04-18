Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко возвращением в Крым за жильем

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Группа офицеров ВМС Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного в Крыму, сообщает одесское издание "Думская".

В открытом письме к главе государства они просят его обратить внимание на ситуацию с обеспечением жильем военнослужащих, которые покинули Крым в 2014 году. Документ подписали 35 человек, большинство – старшие офицеры.

Авторы отметили, что они выполнили указания командования и покинули полуостров вместе с семьями, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор, по их словам, руководство ничего не сделало для обеспечения военных квартирами.

"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", — говорится в обращении.

"Ответа не дождутся"

Моряки также выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ) Сергей Козлов.

По его словам, проблема предоставления жилья морякам связана с общими проблемами украинской экономики – нехваткой средств в бюджете.

"По большому счету, никакого ответа на свои обращения моряки просто не дождутся. К тому же информационное пространство Украины контролируется киевскими властями, поэтому очередное обращение очередных граждан, пусть даже и в погонах, по всей вероятности, останется без ответа", — сказал Козлов.

"За что боролись, ребята?"

В свою очередь капитан первого ранга в запасе, председатель севастопольской организации союза журналистов России Сергей Горбачев отметил в интервью РИА Новости Крым, что просьба морских офицеров вызывает как усмешку, так и досаду.

Он рассказал, что когда в1992-1992 годах создавались ВМС Украины, многие люди, которые переходили туда служить из рядов ВС СССР исходили "из сугубо карьерных или меркантильных соображений". И после 2014 года многие именно из этих людей постарались вернуться в Вооруженные силы России.

Капитан отметил, что ситуация с обращением моряков вызывает у офицеров-черноморцев "скепсис, недоумение и массу других различных чувств".

"Эти письма у меня как у офицера Черноморского флота в запасе вызывают ухмылку, усмешку: за что боролись, ребята? Ведь это старшие офицеры в своей массе, которые имели советскую подготовку, советскую практику, советскую школу и воспитания, и службы", — поделился Горбачев.

По его словам, подобные письма наряду с сочувствием в житейском плане вызывают у него досаду от того, что интересы службы для украинских офицеров "оказались вторичны".

С другой стороны, эксперт заметил, что ситуация характеризует и отношение Киева к армии.

"Все "обещалки", которые четыре года назад давал тогда еще кандидат в президенты Украины Петр Порошенко о том, что бешеные деньги они будут получать, что будет служба достойной и веселой, и красивой, все это осталось благими пожеланиями, все скушало АТО (так называемая "антитеррористическая операция" в Донбассе — Прим. ред.), а также закрома олигархов, нынешней власти Украины, которые за четыре года при тотальном обнищании населения обогатились", — подчеркнул Горбачев.

Он предположил, что это письмо не станет последним, а рано или поздно моряки, которые раньше служили в Севастополе, начнут "проситься обратно".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Плебисцит организовали после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов весной 2014 года. В январе 2018-го Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику.