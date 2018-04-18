Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко возвращением в Крым за жильем

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Группа офицеров ВМС Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного в Крыму, сообщает одесское издание "Думская".
В открытом письме к главе государства они просят его обратить внимание на ситуацию с обеспечением жильем военнослужащих, которые покинули Крым в 2014 году. Документ подписали 35 человек, большинство – старшие офицеры.
Авторы отметили, что они выполнили указания командования и покинули полуостров вместе с семьями, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор, по их словам, руководство ничего не сделало для обеспечения военных квартирами.
"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", — говорится в обращении.
"Ответа не дождутся"
Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ) Сергей Козлов.
По его словам, проблема предоставления жилья морякам связана с общими проблемами украинской экономики – нехваткой средств в бюджете.
"По большому счету, никакого ответа на свои обращения моряки просто не дождутся. К тому же информационное пространство Украины контролируется киевскими властями, поэтому очередное обращение очередных граждан, пусть даже и в погонах, по всей вероятности, останется без ответа", — сказал Козлов.
"За что боролись, ребята?"
В свою очередь капитан первого ранга в запасе, председатель севастопольской организации союза журналистов России Сергей Горбачев отметил в интервью РИА Новости Крым, что просьба морских офицеров вызывает как усмешку, так и досаду.
Капитан отметил, что ситуация с обращением моряков вызывает у офицеров-черноморцев "скепсис, недоумение и массу других различных чувств".
"Эти письма у меня как у офицера Черноморского флота в запасе вызывают ухмылку, усмешку: за что боролись, ребята? Ведь это старшие офицеры в своей массе, которые имели советскую подготовку, советскую практику, советскую школу и воспитания, и службы", — поделился Горбачев.
По его словам, подобные письма наряду с сочувствием в житейском плане вызывают у него досаду от того, что интересы службы для украинских офицеров "оказались вторичны".
"Все "обещалки", которые четыре года назад давал тогда еще кандидат в президенты Украины Петр Порошенко о том, что бешеные деньги они будут получать, что будет служба достойной и веселой, и красивой, все это осталось благими пожеланиями, все скушало АТО (так называемая "антитеррористическая операция" в Донбассе — Прим. ред.), а также закрома олигархов, нынешней власти Украины, которые за четыре года при тотальном обнищании населения обогатились", — подчеркнул Горбачев.
Он предположил, что это письмо не станет последним, а рано или поздно моряки, которые раньше служили в Севастополе, начнут "проситься обратно".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Плебисцит организовали после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов весной 2014 года. В январе 2018-го Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику.