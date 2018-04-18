МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Борис Березовский при всех своих криминальных талантах не мог достать полоний для отравления Александра Литвиненко, он действовал вместе со спецслужбами Британии, за что и поплатился жизнью, когда решил вернуться на родину, заявил генпрокурор России Юрий Чайка в рамках своего выступления с докладом в Совфеде.

Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

"Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся", — сказал Чайка. Он отметил, что нет сомнений в том, что "Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".

По словам генпрокурора, спецслужбы не могли допустить, чтобы "носитель секретов об акте ядерного терроризма" покинул Великобританию, а информация стала бы известна России.

Борис Березовский получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В России олигарха обвиняли в финансовых махинациях и требовали его экстрадиции, но Лондон ответил отказом.

Предпринимателя нашли мертвым 23 марта 2013 года в доме его супруги в британском городе Аскот. Следствие назвало причиной смерти самоубийство.

Вскоре после смерти Березовского распространилась информация о том, что олигарх написал письмо Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил: за два месяца до смерти Березовский отправил Путину личное письмо. Бывший депутат признавал ошибки и хотел вернуться в Россию.